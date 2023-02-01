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2 часа назад

Масалитин о словах Кокорина про опыт в тюрьме: в зоне СВО можно почувствовать себя мужчиной

Газета.Ru

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Масалитин отреагировал на слова футболиста кипрского «Ариса» Александра Кокорина, который заявил, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть в тюрьме.

Масалитин прокомментировал слова Кокорина о тюрьме
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я думаю, легче получить образование, чтобы не совершать такие ошибки. Сейчас у нас идет СВО, где можно себя узнать, почувствовать себя мужчиной. Нет необходимости сейчас сидеть в тюрьме, чтобы жизнь заставила тебя думать над своими поступками», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

Напомним, что в октябре 2018 года Павел Мамаев, а также братья Кокорины и их друг Александр Протасовицкий стали фигурантами уголовного дела о двух драках в центре Москвы. Кокорин в одном из заведений Москвы ударил стулом главу департамента Минпромторга Дениса Пака, нанеся ему черепно-мозговую травму.

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