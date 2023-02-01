Масалитин прокомментировал слова Кокорина о тюрьме

«Я думаю, легче получить образование, чтобы не совершать такие ошибки. Сейчас у нас идет СВО, где можно себя узнать, почувствовать себя мужчиной. Нет необходимости сейчас сидеть в тюрьме, чтобы жизнь заставила тебя думать над своими поступками», — сказал Масалитин «Газете.Ru».