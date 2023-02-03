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1 час назад

Российский футбольный союз снял с "Химок" запрет на регистрацию новых игроков

ТАССиещё 4

Российский футбольный союз (РФС) снял запрет на регистрацию новых игроков с подмосковных "Химок". Об этом ТАСС в четверг сообщил генеральный директор клуба Николай Оленев.

РФС снял с "Химок" запрет на регистрацию новых игроков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

25 января РФС на официальном сайте объявил о том, что на "Химки" в качестве обеспечительной меры наложен запрет на регистрацию новых футболистов. Организация удовлетворила заявление аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership. В этот же день Оленев заявил ТАСС, что клуб согласовал все юридические вопросы, связанные с задолженностью, и запрет будет снят в ближайшее время.

"С клуба снят запрет на право осуществлять регистрацию новых футболистов", - сказал Оленев.

"Химки" после 17 туров занимают 15-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 12 очков. Команда находится в зоне прямого вылета в Мелбет - Первую лигу. В 18-м туре подмосковная команда 3 марта на выезде сыграет с идущим 13-м воронежским "Факелом".

Футбол,РФС,
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