РФС снял с "Химок" запрет на регистрацию новых игроков

25 января РФС на официальном сайте объявил о том, что на "Химки" в качестве обеспечительной меры наложен запрет на регистрацию новых футболистов. Организация удовлетворила заявление аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership. В этот же день Оленев заявил ТАСС, что клуб согласовал все юридические вопросы, связанные с задолженностью, и запрет будет снят в ближайшее время.