Семикратный чемпион Супербоула Том Брэди завершил карьеру

Семикратный чемпион Национальной футбольной лиги Том Брэди объявил о завершении спортивной карьеры. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении в своем Twitter-аккаунте.
«Сразу перейду к делу, я завершаю карьеру, окончательно. Спасибо всем за поддержку, моей семье, близким, партнерам по команде и соперникам. Сейчас я хочу сменить род деятельности», — сказал Брэди.
В феврале 2022 году футболист уже заявлял о завершении карьеры. Однако спустя два месяца передумал. Тогда свое решение вернуться на поле он объяснил тем, что «его время еще не пришло».
Брэди является одним из самых выдающихся игроков в истории американского футбола. Он семь раз становился победителем Супербоула в 2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019 и 2021 годах. Кроме того он пять раз являлся самым ценным игроком Супербоула и три раза — чемпионата.