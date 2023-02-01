Семикратный чемпион Супербоула Том Брэди завершил карьеру

Семикратный чемпион Национальной футбольной лиги Том Брэди объявил о завершении спортивной карьеры. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении в своем Twitter-аккаунте.

«Сразу перейду к делу, я завершаю карьеру, окончательно. Спасибо всем за поддержку, моей семье, близким, партнерам по команде и соперникам. Сейчас я хочу сменить род деятельности», — сказал Брэди.

В феврале 2022 году футболист уже заявлял о завершении карьеры. Однако спустя два месяца передумал. Тогда свое решение вернуться на поле он объяснил тем, что «его время еще не пришло».