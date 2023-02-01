Месси рассказал, что прошептал перед решающим пенальти в финале ЧМ

«На самом деле, я плохо помню этот момент, но думаю, что просто хотел, чтобы Монтьель забил и прекратил наши страдания. Я думаю, что сказал что-то вроде этого. Просил бога так же, как делал на протяжении всей моей жизни, обращаясь к нему так же, как и всегда. Особенно в тот момент, зная о том, как я долго шёл к этому. Я говорил Монтьелю: «Сделай это, закончи всё, давай больше не будем это затягивать». Обращался ли я к своей бабушке или Диего (Марадоне. — Прим. «Чемпионата»)? Честно говоря, нет. Я просил бога о том, чтобы это всё закончилось», — сказал Месси в эфире радио Urbana Play.