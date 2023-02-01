«Тебя ждёт то, чего ты и представить себе не мог». Месси — себе 12-летнему

«Что бы я сказал 12-летнему Месси, полному мечтаний? «Тебя ждёт что-то необычное, чего ты и представить себе не мог. У тебя будет очень красивый путь, не без тяжёлых моментов, но ты никогда не откажешься от своей мечты и в конце концов получишь свою самую желанную награду. Это будет счастливый конец, как будто это фильм, который хорошо заканчивается», — сказал Месси в эфире радио Urbana Play.