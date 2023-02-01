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14 часов назад

Кавазашвили заявил, что Карпин надеется на возвращение в "Спартак"

Газета.Ruиещё 2

Бывший вратарь московского "Спартака" Анзор Кавазашвили выразил уверенность в том, что Валерий Карпин надеется в будущем вернуться в стан красно-белых. "У Карпина всю жизнь были принципиальные матчи со "Спартаком", когда он ушел в другие клубы. У Карпина есть надежда на возвращение в "Спартак", – цитирует Кавазашвили Metaratings.ru. Карпин работал в "Спартаке" в качестве генерального директора клуба, а также главного тренера команды. Под его руководством красно-белые дважды выигрывали серебряные медали чемпионата России. В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером "Ростова", возглавил сборную России. Изначально планировалось, что специалист будет совмещать работу в сборной и в "Ростове", но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на национальной команде, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России от соревнований под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Карпин принял решение вернуться в "Ростов". Ранее бывший боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон выразил согласие с заявлением российского нападающего Александра Кокорина о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

Кавазашвили заявил, что Карпин надеется на возвращение в "Спартак"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
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