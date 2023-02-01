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1 час назад

В «Спартаке» рассказали о физической форме Промеса, который работает отдельно от основы

Матч ТВ

Менеджер «Спартака» по футболистам в аренде Никита Баженов заявил в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР, что пропуск предсезонных сборов главной команды легионером «красно белых» Квинси Промесом не помешает ему стать первым в гонке бомбардиров нынешнего розыгрыша МИР Российской премьер лиги.

В «Спартаке» рассказали о физической форме Промеса
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Голландец пропускает первые два зимних сбора основы москвичей по личным обстоятельствам. Игрок готовится в Москве с молодежным составом «красно белых». СМИ сообщали, что Промес может отправиться на сбор с основной командой «Спартака» на третий сбор в Турцию, который пройдет с 14 по 20 февраля.

— Я сейчас тоже нахожусь с молодежной командой. Все знают, что он тренировался с ней. Причем отзывы о нем такие, что он суперпрофессионал. Была очень большая нагрузка, и он ее отлично выполнял. Я утрирую, но точно знаю, что у него условно пульс 160 при таких же нагрузках, когда у ребят по 180.
Физически он будет готов к сезону, но мне самому очень интересно, как он выступит. Сборы — есть сборы. Здесь отрабатываются также командные действия. Надеюсь, что он точно не будет выпадать из игры. Все требования он прекрасно знает, мотивация у него большая, и физически он будет готов. Сезон покажет. Он понимает, что он лидер команды, — сказал Баженов в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Промес вместе с форвардом «Крыльев Советов» Владимиром Сычевым делит первое место в гонке бомбардиров РПЛ, у обоих по 14 голов.

Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России. 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ. Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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