В «Спартаке» рассказали о физической форме Промеса

— Я сейчас тоже нахожусь с молодежной командой. Все знают, что он тренировался с ней. Причем отзывы о нем такие, что он суперпрофессионал. Была очень большая нагрузка, и он ее отлично выполнял. Я утрирую, но точно знаю, что у него условно пульс 160 при таких же нагрузках, когда у ребят по 180.

Физически он будет готов к сезону, но мне самому очень интересно, как он выступит. Сборы — есть сборы. Здесь отрабатываются также командные действия. Надеюсь, что он точно не будет выпадать из игры. Все требования он прекрасно знает, мотивация у него большая, и физически он будет готов. Сезон покажет. Он понимает, что он лидер команды, — сказал Баженов в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.