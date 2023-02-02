Карпин пожаловался на работу с Федуном

Валерий Карпин рассказал о сотрудничестве с Леонидом Федуном во времена своей работы в московском «Спартаке» на разных должностях.
«Чем больше узнаешь любого человека, тем лучше понимаешь цену его словам. Поначалу не знал, что если Федун в десять утра говорит «да», то это совершенно не означает, что «да» будет и в полдень. За какие-то два часа все могло измениться.
Глубоко внутри меня сохранилось чувство переживания за «Спартак» как за клуб, которому отдал в разных ролях много лет, но это не имеет никакого отношения к Федуну. «Спартак» — это «Спартак». Федун — это Федун», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».
Карпин был назначен главным тренером «Спартака» в 2009 году, уже через год он привел команду к третьему месту в Российской премьер-лиге (РПЛ). После сезона 2011/12 он покинул занимаемую должность, но в конце года вернулся обратно. В 2014 году тренер и клуб прекратили совместное сотрудничество.
Летом 2021 года Карпин возглавил сборную России. Он вывел команду в стыковые матчи чемпионата мира-2022. Пока окончательное решение о том, сыграют ли Россия и Польша друг с другом, не принято.
10 марта Валерий Карпин вернулся в «Ростов», который он возглавлял с 2017 по 2021 год.