Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+2° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
1 час назад

Гол Месси помог «ПСЖ» обыграть «Монпелье»

Betassistиещё 1

В Монпелье на стадионе «Стад де ля Моссон» завершился матч 21-го тура чемпионата Франции среди команд Лиги 1. «Монпелье» принимал «ПСЖ».

Гол Месси помог «ПСЖ» обыграть «Монпелье»
Фото: ТАССТАСС

Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу парижан. Уже на 10-й минуте гости заработали пенальти, но его не реализовал Килиан Мбаппе. Вскоре нападающий покинул поле из-за травмы. Также повреждение получил защитник Серхио Рамос.

Счёт в матче был открыт на 55-й минуте, отличился полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис. На 72-й минуте он ассистировал Лионелю Месси, удвоившему преимущество гостей. На 89-й минуте Арно Норден отыграл один мяч, но вскоре точку поставил Уоррен Заир-Эмери.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 51 очко. «Монпелье» с 20 очками располагается на 14-м месте.

Футбол,Фабиан Руис,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители