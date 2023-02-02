Гол Месси помог «ПСЖ» обыграть «Монпелье»

В Монпелье на стадионе «Стад де ля Моссон» завершился матч 21-го тура чемпионата Франции среди команд Лиги 1. «Монпелье» принимал «ПСЖ».

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Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу парижан. Уже на 10-й минуте гости заработали пенальти, но его не реализовал Килиан Мбаппе. Вскоре нападающий покинул поле из-за травмы. Также повреждение получил защитник Серхио Рамос.

Счёт в матче был открыт на 55-й минуте, отличился полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис. На 72-й минуте он ассистировал Лионелю Месси, удвоившему преимущество гостей. На 89-й минуте Арно Норден отыграл один мяч, но вскоре точку поставил Уоррен Заир-Эмери.