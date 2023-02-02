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1 час назад

Салихова предложила Кокорину стать депутатом, чтобы соревноваться с Родниной

Газета.Ruиещё 3

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова бывшего нападающего команды Александра Кокорина о том, что настоящий мужчина должен отсидеть в тюрьме ради прохождения «школы жизни».

Салихова предложила Кокорину стать депутатом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Только не говорите Кокорину, что он упустил возможность стать героем и звезду получить. Сейчас можно попробовать стать депутатом. Должен быть у Родниной оппонент, а у футбола свое лобби!» — передает слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в октябре 2018 года Павел Мамаев, а также братья Кокорины и их друг Александр Протасовицкий стали фигурантами уголовного дела о двух драках в центре Москвы. Кокорин в одном из заведений Москвы ударил стулом главу департамента Минпромторга Дениса Пака, нанеся ему черепно-мозговую травму. Кокорин был приговорен к заключению сроком на полтора года.

После выхода из тюрьмы Кокорин вернулся в «Зенит», но клуб не смог дозаявить футболиста на сезон. Только с января форвард мог выйти на поле в футболке сине-бело-голубых. Позже за «Спартак» он провел восемь игр в чемпионате страны, забив два раза (оба с пенальти).

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