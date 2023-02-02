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2 часа назад

Агент Азмуна отреагировал на слухи о переходе игрока в "Локомотив" или "Сочи"

Газета.Ru

Арманд Дурн, агент форварда немецкого клуба "Байер" Сердара Азмуна, отреагировал на информацию о том, что его клиентом интересуются "Локомотив" и "Сочи". Его слова передает "РБ Спорт".

Агент Азмуна отреагировал на слухи о переходе игрока в "Локомотив" или "Сочи"
Фото: ReutersReuters

"Что касается будущего, с "Локомотивом" на предмет трансфера Сердара мы никогда не контактировали. Я понимаю, что тренер "Сочи" может быть заинтересован в Азмуне, но пока он остается в "Байере", — сказал агент.

Азмун стал игроком "Байера" в январе 2022 года после трех лет, проведенных в составе "Зенита". Нападающий пополнил ряды сине-бело-голубых зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского "Рубина".

В составе команды из Петербурга Азмун три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка России 2019/20 и дважды — Суперкубка страны. В сезоне-2022/23 Азмун принял участие в десяти матчах за "Байер" в Бундеслиге, не записав на свой счет результативных действий.

Ранее "Зенит" выпустил заявление из-за слухов про возвращение Азмуна.

Футбол,Зенит,
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