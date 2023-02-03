Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-2° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
54 минуты назад

Тренер «Краснодара» Ивич: «Главное в матче с «Сочи» — посмотреть, что мы смогли натренировать на сборах»

Матч ТВиещё 28

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич заявил, что в матче Winline Зимнего кубка РПЛ против «Сочи» он хочет посмотреть на физическую готовность команды, а также на игру в атаке и обороне. Встреча пройдет в пятницу в Абу Даби. Прямую трансляцию матча смотрите на «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru, начало — в 19:25 мск. — Самое главное сейчас — посмотреть, что мы смогли натренировать в защите и атаке, как мы можем трансформировать игру из атаки в оборону, и наоборот. Глобально я хочу увидеть, как моя команда натренировалась за это время и что они покажут на поле, — сказал Ивич в эфире телеканала «Матч ТВ». Также в турнире принимают участие «Спартак» и «Ростов». В четверг «красно белые» оказались сильнее ростовчан, победив в серии пенальти — 2:1 (0:0 — основное время). Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России, 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ. Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга.

Тренер «Краснодара» Ивич: «Главное в матче с «Сочи» — посмотреть, что мы смогли натренировать на сборах»
Фото: Матч ТВМатч ТВ
Футбол,РПЛ,Владимир Ивич,Фонбет,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители