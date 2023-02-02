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55 минут назад

Защитник "Ростова" Калинин рассказал, как поменял украинский паспорт на российский

Газета.Ru

Защитник «Ростова» Игорь Калинин, ныне играющий на правах аренды за «Факел», рассказал как при переходе в российский чемпионат поменял паспорт.

Защитник "Ростова" рассказал, как поменял украинский паспорт на российский
Фото: ФК "Ростов"ФК "Ростов"

«Я сам из Керчи. Сначала поменял паспорт: украинский сдал, российский получил. У меня вся семья из России, другой вариант не рассматривал.

«Волгарь», за который выступал, отправил необходимые документы в РФС, ФИФА дала добро, другие детали прошли мимо меня, но проблем, насколько знаю, не возникло», — передает слова Калинина «Матч ТВ».

Калинин на профессиональном уровне выступал за украинские «Ильичевец», «Зарю» и «Звезду». Играл в украинских сборных до 18 и до 19 лет. В 2017 году он подписал контракт с «Волгарем» из Астрахани.

В 2021 году Калинин перешел из московского «Динамо» в «Ростов». С 2022 года он на правах аренды выступает за воронежский «Факел».

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжает лидировать «Зенит». Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Спартак» на шесть очков. Тройку лидеров замыкает «Ростов» Валерия Карпина. Отставание от «Спартака» составляет одно очко.

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