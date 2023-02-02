Защитник "Ростова" рассказал, как поменял украинский паспорт на российский

«Я сам из Керчи. Сначала поменял паспорт: украинский сдал, российский получил. У меня вся семья из России, другой вариант не рассматривал.



«Волгарь», за который выступал, отправил необходимые документы в РФС, ФИФА дала добро, другие детали прошли мимо меня, но проблем, насколько знаю, не возникло», — передает слова Калинина «Матч ТВ».