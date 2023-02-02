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1 час назад

В Саудовской Аравии считают, что возможный переход РФС в Азию требует тщательного изучения

ТАСС

Возможный переход Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) необходимо тщательно изучить. Такое мнение в четверг высказал президент Федерации футбола Саудовской Аравии Яссер Аль-Мисехаль, комментарий которого приводит агентство Reuters.

В Саудовской Аравии прокомментировали возможный переход РФС в Азию
Фото: ФК "Аль-Насср"ФК "Аль-Насср"

"Это действительно нуждается в тщательном изучении, что такой переход может добавить континенту? Какие выгоды получит футбол в Азии от этого шага?" - сказал Аль-Мисехаль.

"В последние годы мы не видели подобного перехода, поэтому потребуется много глубоких изучений, чтобы оценить, имеет ли смысл это делать в случае реального запроса", - добавил он.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце ноября президент РФС Александр Дюков заявил об инициативе перехода организации в АФК. 30 декабря РФС инициировал создание рабочей группы для взаимодействия с УЕФА и другими организациями по поводу возвращения отечественных клубов и сборных к участию в официальных турнирах, обсуждение идеи перехода в АФК было приостановлено.

Футбол,Александр Дюков,РФС,УЕФА,
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