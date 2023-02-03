Соболев раскрыл свое отношение к "Зениту"

"Как к этому можно относиться со стороны "Спартака". Никак. Это их право, их команда. Они могут делать все что хотят. Мне без разницы на "Зенит". Я в "Спартаке". Меня интересует "Спартак". Что там делает "Зенит", как они тренируются, мне в принципе без разницы", - сказал Соболев.