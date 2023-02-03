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42 минуты назад

Нападающий "Спартака" Соболев заявил, что ему все равно на "Зенит"

Газета.Ruиещё 16

Форвард "Спартака" Александр Соболев прокомментировал решение "Зенита" оспорить дисвысказался о решении "Зенита" подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу дисквалификации футболистов в Кубке России после матча с московским "Спартаком" в конце ноября 2022 года. Его слова передает "Спорт-Экспресс".

Соболев раскрыл свое отношение к "Зениту"
Фото: Официальный сайт "Спартака"Официальный сайт "Спартака"

"Как к этому можно относиться со стороны "Спартака". Никак. Это их право, их команда. Они могут делать все что хотят. Мне без разницы на "Зенит". Я в "Спартаке". Меня интересует "Спартак". Что там делает "Зенит", как они тренируются, мне в принципе без разницы", - сказал Соболев.

Напомним, что КДК РФС по итогам матча "Зенит" — "Спартак" отстранил на длительное время по три игрока от каждой команды из-за драки, случившейся на 96-й минуте игры.

Ранее генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев объяснил, зачем клуб подал иск в CAS.

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