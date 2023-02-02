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44 минуты назад

Прошла жеребьевка квалификации Евро-2025 для сборных до 21 года, России среди участников нет

Матч ТВ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал результаты жеребьевки квалификации чемпионата Европы 2025 в возрасте до 21 года.

Прошла жеребьевка квалификации Евро-2025 для сборных до 21 года
Фото: Матч ТВМатч ТВ

52 сборные разбиты на 9 групп, в семи из которых участвует по шесть команд, в двух оставшихся — пять. Российская команда не была включена в число участниц процедуры.

Финальный турнир молодежного чемпионата Европы 2025 примет Словакия.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под эгидой организаций из за ситуации на Украине.

Футбол,УЕФА,
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