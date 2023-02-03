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1 час назад

Новичок «МЮ» Забитцер высказался о главном тренере команды тен Хаге

Чемпионат.comиещё 1

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер, перешедший в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды, высказался о главном тренере английской команды Эрике тен Хаге.

Новичок «МЮ» Забитцер высказался о главном тренере команды тен Хаге
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я пришёл в «Манчестер Юнайтед», чтобы каждый день выкладываться на тренировках, вот для чего я здесь. Мне нравится, как работает тен Хаг, как играют его команды, он хороший тренер, и я с нетерпением жду встречи с ним и игры под его руководством», — приводит слова Забитцера журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Забитцер перешёл в мюнхенский клуб летом 2021 года из « РБ Лейпциг» за € 15 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл за «Баварию» 24 встречи, забил один гол и стал автором одной результативной передачи. Ранее сообщалось, что Забитцер может стать заменой травмированному хавбеку «Манчестер Юнайтед» Кристиану Эриксену.

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