Новичок «МЮ» Забитцер высказался о главном тренере команды тен Хаге

«Я пришёл в «Манчестер Юнайтед», чтобы каждый день выкладываться на тренировках, вот для чего я здесь. Мне нравится, как работает тен Хаг, как играют его команды, он хороший тренер, и я с нетерпением жду встречи с ним и игры под его руководством», — приводит слова Забитцера журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».