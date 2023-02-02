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36 минут назад

«Мечта сбылась» — лучший молодой игрок ЧМ-2022 Энцо Фернандес о переходе в «Челси»

Матч ТВ

Новичок «Челси» Энцо Фернандес в соцсетях поделился первыми эмоциями от перехода в лондонский клуб.

«Мечта сбылась» — лучший молодой игрок ЧМ-2022 Фернандес о переходе в «Челси»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Аргентинец стал самым дорогим полузащитником в мире, футболист обошелся «Челси» в 121 миллион евро.

— Мечта сбылась! Вперед, «Челси», — написал Фернандес в соцсетях под фотографией с футболкой лондонского клуба с 5 м номером.

22 летний Фернандес выступал за «Бенфику» с лета прошлого года после перехода из «Ривер Плейт». В текущем сезоне он провел 17 матчей в чемпионате Португалии, в которых забил один мяч и сделал пять голевых передач.

Фернандес на прошедшем ЧМ 2022 в Катаре стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины и был признан лучшим молодым игроком турнира.

Футбол,Энцо Фернандес,
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