«Мечта сбылась» — лучший молодой игрок ЧМ-2022 Фернандес о переходе в «Челси»

Новичок «Челси» Энцо Фернандес в соцсетях поделился первыми эмоциями от перехода в лондонский клуб.
Аргентинец стал самым дорогим полузащитником в мире, футболист обошелся «Челси» в 121 миллион евро.
— Мечта сбылась! Вперед, «Челси», — написал Фернандес в соцсетях под фотографией с футболкой лондонского клуба с 5 м номером.
22 летний Фернандес выступал за «Бенфику» с лета прошлого года после перехода из «Ривер Плейт». В текущем сезоне он провел 17 матчей в чемпионате Португалии, в которых забил один мяч и сделал пять голевых передач.
Фернандес на прошедшем ЧМ 2022 в Катаре стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины и был признан лучшим молодым игроком турнира.