«Мечта сбылась» — лучший молодой игрок ЧМ-2022 Фернандес о переходе в «Челси»

Новичок «Челси» Энцо Фернандес в соцсетях поделился первыми эмоциями от перехода в лондонский клуб.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Аргентинец стал самым дорогим полузащитником в мире, футболист обошелся «Челси» в 121 миллион евро.

— Мечта сбылась! Вперед, «Челси», — написал Фернандес в соцсетях под фотографией с футболкой лондонского клуба с 5 м номером.

22 летний Фернандес выступал за «Бенфику» с лета прошлого года после перехода из «Ривер Плейт». В текущем сезоне он провел 17 матчей в чемпионате Португалии, в которых забил один мяч и сделал пять голевых передач.