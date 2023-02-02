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1 час назад

Чемпион мира Варан в 29 лет объявил о завершении карьеры в сборной Франции по футболу

Газета.Ruиещё 6

Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан официально объявил о завершении карьеры в национальной сборной Франции.

Чемпион мира по футболу завершил международную карьеру в 29 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думал об этом несколько месяцев и решил, что пора уходить из международного футбола. Я буду скучать по этим моментам со сборной, но пришло время для нового поколения. У нас есть группа молодых талантливых игроков, которые готовы повести за собой команду», — написал футболист в социальных сетях.

29-летний защитник дебютировал в сборной Франции в марте 2013 года. С тех пор он принял участие в 93 матчах, в которых отметился пятью забитыми мячами. Вместе с командой он стал победителем чемпионат мира — 2018 в России и вице-чемпионом в 2022 году на турнире в Катаре.

Варан также является победителем Лиги наций сезона-2020/21.

На клубном уровне футболист кроме «МЮ» выступал за французский «Ланс» и испанский «Реал», с которым четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

Ранее полузащитник петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев признался, что не хотел победы капитана сборной Аргентины Месси на ЧМ-2022.

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