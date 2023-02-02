Чемпион мира по футболу завершил международную карьеру в 29 лет

«Я думал об этом несколько месяцев и решил, что пора уходить из международного футбола. Я буду скучать по этим моментам со сборной, но пришло время для нового поколения. У нас есть группа молодых талантливых игроков, которые готовы повести за собой команду», — написал футболист в социальных сетях.