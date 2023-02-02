Чемпион мира по футболу завершил международную карьеру в 29 лет

Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан официально объявил о завершении карьеры в национальной сборной Франции.
«Я думал об этом несколько месяцев и решил, что пора уходить из международного футбола. Я буду скучать по этим моментам со сборной, но пришло время для нового поколения. У нас есть группа молодых талантливых игроков, которые готовы повести за собой команду», — написал футболист в социальных сетях.
29-летний защитник дебютировал в сборной Франции в марте 2013 года. С тех пор он принял участие в 93 матчах, в которых отметился пятью забитыми мячами. Вместе с командой он стал победителем чемпионат мира — 2018 в России и вице-чемпионом в 2022 году на турнире в Катаре.
Варан также является победителем Лиги наций сезона-2020/21.
На клубном уровне футболист кроме «МЮ» выступал за французский «Ланс» и испанский «Реал», с которым четыре раза выиграл Лигу чемпионов.
Ранее полузащитник петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев признался, что не хотел победы капитана сборной Аргентины Месси на ЧМ-2022.