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1 час назад

"ПСЖ" отказался от Малкома из-за того, что тот не смог расторгнуть контракт с "Зенитом"

Газета.Ru

«Пари Сен-Жермен» намеревался заполучить бразильского полузащитника «Зенита» Малкома бесплатно. Об этом сообщает L.

Стало известно, почему ПСЖ отказался от экс-"зенитовца" Малкома
Фото: Газета.руГазета.ру

Как утверждает источник, советник парижан по спортивным вопросам Луиш Кампуш надеялся, что Малком приостановит контракт с российским клубом. Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила это делать украинским и российским игрокам в своих чемпионатах.

Но летом 2022 года «Зенит» внес пункт в контракт бразильца, что тот не сможет разорвать соглашение и уйти бесплатно. Как утверждает источник, «Зенит» планировал получить от «ПСЖ» €30 млн за полузащитника, но французы были не согласны на эту сумму.

Напомним, что на днях появилась информация о трансфере Малкома в «Пари Сен-Жермен». Сообщалось, что бразилец дал согласие на переход во французский клуб. Парижане рассчитывают арендовать полузащитника с опцией выкупа.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За это время, проведенное в России, он успел трижды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза Суперкубок. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

Футбол,Зенит,
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