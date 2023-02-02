Стало известно, почему ПСЖ отказался от экс-"зенитовца" Малкома

«Пари Сен-Жермен» намеревался заполучить бразильского полузащитника «Зенита» Малкома бесплатно. Об этом сообщает L.

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Как утверждает источник, советник парижан по спортивным вопросам Луиш Кампуш надеялся, что Малком приостановит контракт с российским клубом. Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила это делать украинским и российским игрокам в своих чемпионатах.

Но летом 2022 года «Зенит» внес пункт в контракт бразильца, что тот не сможет разорвать соглашение и уйти бесплатно. Как утверждает источник, «Зенит» планировал получить от «ПСЖ» €30 млн за полузащитника, но французы были не согласны на эту сумму.

Напомним, что на днях появилась информация о трансфере Малкома в «Пари Сен-Жермен». Сообщалось, что бразилец дал согласие на переход во французский клуб. Парижане рассчитывают арендовать полузащитника с опцией выкупа.