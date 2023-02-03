Наставник «Наполи» ведёт команду к чемпионскому титулу.

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти признан лучшим тренером января в чемпионате Италии по футболу.

Под руководством 63-летнего специалиста неаполитанцы выиграли четыре из пяти матчей, проведённых в Серии А в январе. В одной встрече команда потерпела поражение.

Спаллетти был назван лучшим тренером месяца во второй раз в нынешнем сезоне. Ранее его признавали лучшим в октябре.

После 20 туров чемпионата Италии сезона-2022/23 «Наполи» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 53 очка. У располагающегося на второй строчке «Интера» 40 баллов.