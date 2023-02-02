Зарема Салихова потроллила "Зенит" после жалобы петербургской команды в CAS

Зарема Салихова , супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал решение петербургского «Зенита» подать жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне по поводу дисквалификации игроков сине-бело-голубых за участие в массовой драке в матче Кубка России.

«Если честно, я ожидала, что зимой «Зенит» купит пару футболистов круче Промеса. Но решили просто пойти написать кляузу в CAS. Интересно, бесплатные билеты, шарфики и сухпайки в качестве сувенирной атрибутики приложили к жалобе?» — приводит слова Салиховой Sport24.

Напомним, в заключительном туре пути РПЛ Кубка России «Зенит» встречался со «Спартаком». Матч завершился со счетом 0:0 в основное время, а в серии пенальти победу одержал «Зенит» - 4:2.

При этом перед серией 11-метровых произошла массовая драка с участием футболистов и членов тренерских штабов обеих команд. В составе петербуржцев были удалены Малком, Барриос и Родригао, у «Спартака» — Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон. Все они впоследствии были дисквалифицированы на шесть матчей турнира.