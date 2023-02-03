Тавареш поделился эмоциями после дебюта за «Спартак»

Португальский защитник московского «Спартака» Томаш Тавареш рассказал о своем первом матче за столичный клуб.
«Все хорошо, очень счастлив дебютировать за «Спартак». Как себя чувствую в команде? Хорошо, меня отлично приняли. Адаптация в тактическом плане и установок тренера? Вполне хорошо, у команды атакующий стиль. Игра с «Ростовом» понравилась», — цитирует Тавареша пресс-служба РПЛ.
В прошлом сезон защитник играл за швейцарский «Базель» на правах аренды. За клуб из одноименного города Тавареш провел 28 матчей, забил 1 мяч и отдал 6 голевых передач. В текущем же сезоне игрок не провел ни одного матча.
После первой части сезона «Зенит» расположился на первом месте, заработав 42 очка после 17 туров. ЦСКА и московский «Спартак» сыграли то же количество игр, но набрали меньше очков.