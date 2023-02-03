Тавареш поделился эмоциями после дебюта за «Спартак»

«Все хорошо, очень счастлив дебютировать за «Спартак». Как себя чувствую в команде? Хорошо, меня отлично приняли. Адаптация в тактическом плане и установок тренера? Вполне хорошо, у команды атакующий стиль. Игра с «Ростовом» понравилась», — цитирует Тавареша пресс-служба РПЛ.