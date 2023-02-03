Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
0° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
1 час назад

Тавареш поделился эмоциями после дебюта за «Спартак»

Спорт день за днемиещё 2

Португальский защитник московского «Спартака» Томаш Тавареш рассказал о своем первом матче за столичный клуб.

Тавареш поделился эмоциями после дебюта за «Спартак»
Фото: sportsdaily.rusportsdaily.ru

«Все хорошо, очень счастлив дебютировать за «Спартак». Как себя чувствую в команде? Хорошо, меня отлично приняли. Адаптация в тактическом плане и установок тренера? Вполне хорошо, у команды атакующий стиль. Игра с «Ростовом» понравилась», — цитирует Тавареша пресс-служба РПЛ.

В прошлом сезон защитник играл за швейцарский «Базель» на правах аренды. За клуб из одноименного города Тавареш провел 28 матчей, забил 1 мяч и отдал 6 голевых передач. В текущем же сезоне игрок не провел ни одного матча.

После первой части сезона «Зенит» расположился на первом месте, заработав 42 очка после 17 туров. ЦСКА и московский «Спартак» сыграли то же количество игр, но набрали меньше очков.

Футбол,РПЛ,Томаш Тавареш,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители