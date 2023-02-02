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33 минуты назад

Полузащитник "Динамо" Нгамале восхитился московским метро

Газета.Ru

Полузащитник московского "Динамо" и сборной Камеруна Муми Нгамале высказался о столичном метрополитене.

Полузащитник "Динамо" Нгамале восхитился московским метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Когда я прилетел летом, побывал в метро, да. Я прибыл в Москву в последний день трансферного окна - нужно было очень быстро приехать в клубный офис, чтобы подписать контракт. Мне очень понравилось - метро очень большое, красивое. Одно из лучших, что я видел, если не лучшее. Для меня это хороший и интересный опыт", - приводит слова Нгамале "Спорт-Экспресс".

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Нгамале провел восемь матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Команда Славиши Йокановича после 17 туров набрала 29 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее бывший голкипер московского "Спартака" и сборной России Руслан Нигматуллин высказался о словах нападающего кипрского "Ариса" Александра Кокорина, который заявил, что каждый настоящий мужчина должен хотя бы раз отсидеть в тюрьме.

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