Полузащитник "Динамо" Нгамале восхитился московским метро

Полузащитник московского "Динамо" и сборной Камеруна Муми Нгамале высказался о столичном метрополитене.
"Когда я прилетел летом, побывал в метро, да. Я прибыл в Москву в последний день трансферного окна - нужно было очень быстро приехать в клубный офис, чтобы подписать контракт. Мне очень понравилось - метро очень большое, красивое. Одно из лучших, что я видел, если не лучшее. Для меня это хороший и интересный опыт", - приводит слова Нгамале "Спорт-Экспресс".
В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Нгамале провел восемь матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Команда Славиши Йокановича после 17 туров набрала 29 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
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