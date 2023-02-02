Полузащитник "Динамо" Нгамале восхитился московским метро

"Когда я прилетел летом, побывал в метро, да. Я прибыл в Москву в последний день трансферного окна - нужно было очень быстро приехать в клубный офис, чтобы подписать контракт. Мне очень понравилось - метро очень большое, красивое. Одно из лучших, что я видел, если не лучшее. Для меня это хороший и интересный опыт", - приводит слова Нгамале "Спорт-Экспресс".