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31 минуту назад

Нигматуллин предложил Кокорину поступить в университет после слов про тюрьму

Газета.Ru

Бывший голкипер московского "Спартака" и сборной России Руслан Нигматуллин высказался о словах нападающего кипрского "Ариса" Александра Кокорина, который заявил, что каждый настоящий мужчина должен хотя бы раз отсидеть в тюрьме.

Нигматуллин предложил Кокорину поступить в университет после слов про тюрьму
Фото: Aris Limassol F.CAris Limassol F.C

По его мнению, гораздо полезнее провести время в высшем учебном заведении.

"Во всем мире есть более устоявшаяся, понятная и надежная школа жизни - это университет. Там человеку будет полезнее и перспективнее пройти школу жизни и получить образование. Я бы рекомендовал Кокорину пройти именно ее.

Возможно, она будет гораздо полезнее, нежели приобретение опыта жизни по понятиям", - приводит слова Нигматуллина "Чемпионат".

Напомним, что в октябре 2018 года Павел Мамаев, а также братья Кокорины и их друг Александр Протасовицкий стали фигурантами уголовного дела о двух драках в центре Москвы.

Кокорин в одном из заведений Москвы ударил стулом главу департамента Минпромторга Дениса Пака, нанеся ему черепно-мозговую травму. Кокорин был приговорен к заключению сроком на полтора года.

Ранее сообщалось, что "Спартак" обыграл "Ростов" в матче Зимнего Кубка РПЛ.

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