Клуб Дани Алвеса требует от игрока 5 миллионов долларов

Проблемы Дани Алвеса нарастают как снежный ком - после того, как он угодил в очередной переплет, связанный с сексуальным насилием, от него отреклась не только супруга, но и расторгнувший с ним контракт мексиканский клуб «Пумас».

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Более того, мексиканцы настолько шокированы произошедшим, что считают, что Алвес нанес серьезный урон имиджу клуба, за что ему придется выплатить пять миллионов американских долларов.