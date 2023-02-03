Бекхэм назвал своего любимого футболиста

Бекхэм любит аргентинца за манеру игры.
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и сборной Англии Дэвид Бекхэм заявил, что аргентинский форвард Лионель Месси является его любимым футболистом.
«Кого я могу назвать любимым игроком? Это Месси. Я люблю его по многим причинам. В первую очередь я люблю его за манеру игры. Он всегда играет со страстью. То, как он выступил на чемпионате мира в Катаре в составе сборной Аргентины, было для него невероятным моментом», – цитирует Бекхэма ESPN Deportes.
На чемпионате мира 2022 года сборная Аргентины стала чемпионом, обыграв в финале национальную команду Франции (3:3, по пенальти – 4:2). Месси сыграл во всех семи матчах турнира и забил семь мячей. 35-летний форвард был признан лучшим футболистом соревнований.