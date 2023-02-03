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16 часов назад

Экс-полузащитник «ПСЖ» Бекхэм назвал Месси любимым футболистом

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Бекхэм назвал своего любимого футболиста
Фото: ТАССТАСС

Championat.com Экс-полузащитник «ПСЖ» Бекхэм назвал Месси любимым футболистом

Бекхэм любит аргентинца за манеру игры.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и сборной Англии Дэвид Бекхэм заявил, что аргентинский форвард Лионель Месси является его любимым футболистом.

«Кого я могу назвать любимым игроком? Это Месси. Я люблю его по многим причинам. В первую очередь я люблю его за манеру игры. Он всегда играет со страстью. То, как он выступил на чемпионате мира в Катаре в составе сборной Аргентины, было для него невероятным моментом», – цитирует Бекхэма ESPN Deportes.

На чемпионате мира 2022 года сборная Аргентины стала чемпионом, обыграв в финале национальную команду Франции (3:3, по пенальти – 4:2). Месси сыграл во всех семи матчах турнира и забил семь мячей. 35-летний форвард был признан лучшим футболистом соревнований.

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