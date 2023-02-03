Бекхэм назвал своего любимого футболиста

«Кого я могу назвать любимым игроком? Это Месси. Я люблю его по многим причинам. В первую очередь я люблю его за манеру игры. Он всегда играет со страстью. То, как он выступил на чемпионате мира в Катаре в составе сборной Аргентины, было для него невероятным моментом», – цитирует Бекхэма ESPN Deportes.