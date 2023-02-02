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2 часа назад

Футболист Джикия прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию

Илья Родин

Футболист сборной России Георгий Джикия заявил, что идею о переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола будет решать руководство организации. Вместе с тем, он бы не отказался снова сыграть против испанского «Реала». Об этом пишет РИА «Новости».

Джикия прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в декабре 2022 года исполком РФС на фоне международной повестки обсуждал инициативу перехода из европейского УЕФА в АФК.

Джикия подчеркнул, что будет ждать итогового решения руководства организации. Он добавил, что сборная - нужна, следует собираться и играть.

Футболист резюмировал, что все же желает забить именитым испанским вратарям, как делал это ранее.

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