Джикия прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию

Футболист сборной России Георгий Джикия заявил, что идею о переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола будет решать руководство организации. Вместе с тем, он бы не отказался снова сыграть против испанского «Реала». Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что в декабре 2022 года исполком РФС на фоне международной повестки обсуждал инициативу перехода из европейского УЕФА в АФК.

Джикия подчеркнул, что будет ждать итогового решения руководства организации. Он добавил, что сборная - нужна, следует собираться и играть.