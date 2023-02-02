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2 часа назад

В «ПСЖ» волнуются за голеностоп Неймара

Газета.Ru

Руководство "Пари Сен-Жермен" тревожится из-за состояния здоровья бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщает Culture PSG.

В «ПСЖ» волнуются за голеностоп Неймара
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации источника, футболист до сих пор не сумел полностью восстановиться от травмы, полученной на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Недавний матч в чемпионате Франции против "Монпелье" игрок пропускал из-за перенапряжения мышц, точные сроки его возвращения на поле неизвестны.

Из-за этого повреждения существует вероятность, что Неймар не сможет помочь своей команде в первой игре стадии 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии", которая запланирована на 14 февраля.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Неймар принял участие в 18 матчах, в которых забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Неймара оценивается в €75 млн.

Ранее нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин заявил, что принял участие в первом матче Медиалиги в России.

Футбол,Александр Кокорин,
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