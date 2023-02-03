Экс-футболист сборной Аргентины понадеялся на участие Месси на ЧМ-2026

"Я думаю, что с титулом ЧМ-2022 у Месси будет гораздо больше мотивации сыграть на новом чемпионате мира, когда он будет более спокоен. Критика в отношении него иногда преувеличена. Особенно, когда говорили о важности трофеев с национальной командой, которая не выигрывала чемпионат мира", — сказал Трольо.