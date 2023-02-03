Экс-футболист сборной Аргентины понадеялся на участие Месси на ЧМ-2026

Бывший футболист сборной Аргентины Педро Трольо выразил надежду, что форвард национальной команды Лионель Месси сыграет на чемпионате мира 2026 года. Его слова передает TyC Sports.
"Я думаю, что с титулом ЧМ-2022 у Месси будет гораздо больше мотивации сыграть на новом чемпионате мира, когда он будет более спокоен. Критика в отношении него иногда преувеличена. Особенно, когда говорили о важности трофеев с национальной командой, которая не выигрывала чемпионат мира", — сказал Трольо.
Напомним, что 18 декабря в финале чемпионата мира — 2022 сборная Аргентины переиграла команду Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы (4:2). Месси был признан лучшим игроком турнира.
Ранее Месси заявил, что на чемпионате мира в Катаре его "топили" журналисты.