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1 час назад

Экс-футболист сборной Аргентины надеется на участие Месси на ЧМ-2026

Газета.Ruиещё 5

Бывший футболист сборной Аргентины Педро Трольо выразил надежду, что форвард национальной команды Лионель Месси сыграет на чемпионате мира 2026 года. Его слова передает TyC Sports.

Экс-футболист сборной Аргентины понадеялся на участие Месси на ЧМ-2026
Фото: ТАССТАСС

"Я думаю, что с титулом ЧМ-2022 у Месси будет гораздо больше мотивации сыграть на новом чемпионате мира, когда он будет более спокоен. Критика в отношении него иногда преувеличена. Особенно, когда говорили о важности трофеев с национальной командой, которая не выигрывала чемпионат мира", — сказал Трольо.

Напомним, что 18 декабря в финале чемпионата мира — 2022 сборная Аргентины переиграла команду Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы (4:2). Месси был признан лучшим игроком турнира.

Ранее Месси заявил, что на чемпионате мира в Катаре его "топили" журналисты.

Футбол,Лионель Месси,
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