Черчесов прокомментировал сообщения о переходе Захаряна в "Ференцварош"

Бывший главный тренер сборной России, а ныне наставник "Ференцвароша" Станислав Черчесов высказался об информации о том, что хавбек московского "Динамо" Арсен Захарян пополнит ряды венгерского клуба. Его слова передает "Спорт-Экспресс".
"Захарян — талантливый игрок "Динамо" и сборной России с хорошими перспективами на будущее. Норвежец Захариассен — один из лидеров нашего "Ференцвароша": он и забивает, и отдает голевые передачи. Слухи о переходе Захаряна? Мне нечего сказать на эту тему", - сказал Черчесов.
Напомним, что летом "Челси" предлагал за 19-летнего полузащитника 12,6 млн фунтов стерлингов. Однако, трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год. Так у многих российских клубов возникли проблемы с получением средств от предыдущих европейских трансферов.
Сообщалось также, что "Челси" не собирается отказываться от Захаряна, однако осенью контакты клубов по трансферу игрока были приостановлены. В январе стало известно о сохранении интереса "Челси" к россиянину, однако, он больше не является для англичан приоритетным вариантом.