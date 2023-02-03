Черчесов прокомментировал сообщения о переходе Захаряна в "Ференцварош"

Бывший главный тренер сборной России, а ныне наставник "Ференцвароша" Станислав Черчесов высказался об информации о том, что хавбек московского "Динамо" Арсен Захарян пополнит ряды венгерского клуба. Его слова передает "Спорт-Экспресс".

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"Захарян — талантливый игрок "Динамо" и сборной России с хорошими перспективами на будущее. Норвежец Захариассен — один из лидеров нашего "Ференцвароша": он и забивает, и отдает голевые передачи. Слухи о переходе Захаряна? Мне нечего сказать на эту тему", - сказал Черчесов.

Напомним, что летом "Челси" предлагал за 19-летнего полузащитника 12,6 млн фунтов стерлингов. Однако, трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год. Так у многих российских клубов возникли проблемы с получением средств от предыдущих европейских трансферов.