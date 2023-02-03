Месси рассказал о взаимоотношениях с Мбаппе после финала ЧМ-2022

Месси отметил, что они смогли поговорить об игре и о праздновании в Аргентине. «Сложно ли говорить о финале с тем, кто проиграл? Даже не хочется акцентировать на этом внимание, поднимать тему финала. Я сам был на другой стороне, мне тоже пришлось проиграть финал чемпионата мира, и я не хотел знать ничего относящегося к тому матчу. И ничего из того, что имело отношение к чемпионату мира, я тоже обсуждать не хотел», — признался он и подчеркнул, что у него нет проблем с Мбаппе.