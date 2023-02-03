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1 час назад

Месси рассказал об отношениях с Мбаппе после финала чемпионата мира-2022

Lenta.ruиещё 6

Месси рассказал о взаимоотношениях с Мбаппе после финала ЧМ-2022
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Аргентинский нападающий французского ПСЖ Лионель Месси рассказал об отношениях с одноклубником Килианом Мбаппе после финала чемпионата мира-2022. Его слова приводит Ole.

Месси отметил, что они смогли поговорить об игре и о праздновании в Аргентине. «Сложно ли говорить о финале с тем, кто проиграл? Даже не хочется акцентировать на этом внимание, поднимать тему финала. Я сам был на другой стороне, мне тоже пришлось проиграть финал чемпионата мира, и я не хотел знать ничего относящегося к тому матчу. И ничего из того, что имело отношение к чемпионату мира, я тоже обсуждать не хотел», — признался он и подчеркнул, что у него нет проблем с Мбаппе.

Сборная Аргентины, капитаном которой является Месси, одержала победу над Францией, за которую выступает Мбаппе, в финале чемпионата мира в Катаре и третий раз в истории завоевала трофей. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2.

Международная федерация футбола признала Месси лучшим игроком турнира. Мбаппе, забивший восемь мячей за семь матчей, стал лучшим бомбардиром.

Футбол,Лионель Месси,
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