Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за долгов «Томи»

Следственный комитет РФ по Томской области возбудил уголовное дело о частичной невыплате заработной платы в футбольном клубе «Томь».

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«По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье о частичной невыплате свыше трёх месяцев заработной платы», — сообщается в заявлении пресс-службы СК РФ по Томской области.

С мая по август 2022 года «Томь» не выплачивала зарплату работникам клуба. Отмечается, что общая сумма задолженности по зарплате на данный момент составляет около 27,5 млн рублей (без пени за просрочку платежей).