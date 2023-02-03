Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
50 минут назад

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за долгов «Томи»

Betassistиещё 5

Следственный комитет РФ по Томской области возбудил уголовное дело о частичной невыплате заработной платы в футбольном клубе «Томь».

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за долгов «Томи»
Фото: BetassistBetassist

«По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье о частичной невыплате свыше трёх месяцев заработной платы», — сообщается в заявлении пресс-службы СК РФ по Томской области.

С мая по август 2022 года «Томь» не выплачивала зарплату работникам клуба. Отмечается, что общая сумма задолженности по зарплате на данный момент составляет около 27,5 млн рублей (без пени за просрочку платежей).

«Томь» по итогам сезона 2021/2022 заняла 14 е место в Футбольной национальной лиге (ныне Первая лига). В июне 2022 года стало известно, что томячи не прошли лицензирование даже для участия во Второй лиге.

Футбол,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители