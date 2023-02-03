Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за долгов «Томи»

Следственный комитет РФ по Томской области возбудил уголовное дело о частичной невыплате заработной платы в футбольном клубе «Томь».
«По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье о частичной невыплате свыше трёх месяцев заработной платы», — сообщается в заявлении пресс-службы СК РФ по Томской области.
С мая по август 2022 года «Томь» не выплачивала зарплату работникам клуба. Отмечается, что общая сумма задолженности по зарплате на данный момент составляет около 27,5 млн рублей (без пени за просрочку платежей).
«Томь» по итогам сезона 2021/2022 заняла 14 е место в Футбольной национальной лиге (ныне Первая лига). В июне 2022 года стало известно, что томячи не прошли лицензирование даже для участия во Второй лиге.