Мостовой резко высказался о шансах Абаскаля возглавить топ-клуб после «Спартака»

Мне кажется, про «Севилью» и Абаскаля — это был фейк. У них там всё хорошо, зачем им Гильермо? Но и здесь они надолго не останутся. Приедут, заработают и уедут к себе домой. Они сначала кричат, что любят нас и всё остальное, а потом в первую очередь выступают за отстранение российских команд из международных соревнований», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.