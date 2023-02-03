«Пари НН» проиграл ульяновской «Волге» в товарищеском матче

Завершился контрольный матч, в котором встречались ульяновская «Волга» и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе футбольного центра «Ай-Си Хотелс» в Кадрие (Турция). «Волга» одержала победу со счётом 1:0.

Сегодня, 3 февраля, нижегородцы проведут ещё один товарищеский матч. Соперником выступит казахстанский «Каспий». В прошлом сезоне клуб занял девятое место в Премьер-лиге своей страны. Начало встречи — в 16:30 мск. «Пари Нижний Новгород» ещё не одержал ни одной победы на зимних сборах. Ранее команда уступила узбекскому «Навбахору» (0:1) и дважды сыграла вничью: с тольяттинским «Акроном» (1:1) и болгарским «Локомотивом» (1:1).