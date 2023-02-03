Бывшего футболиста волгоградского «Ротора» и сборной России Владимир Нидергауса задержали в Белоруссии. Об этом сообщает SportBox.
По данным источника источника, белорусские правоохранительные органы задержали спортивного директора солигорского «Шахтера» Владимира Нидергауса. Экс-футболиста обвиняют в финансовом стимулировании соперников для достижения необходимого результата игры чемпионата Белоруссии.
В частности, речь идет о матче между «Белшиной» и минским «Динамо», который завершился нулевой ничьей.
Напомним, ранее в офисе солигорского клуба прошли обыски. Полиция задержала директора команды Александра Марченко.
Нидергаус родился в казахстанском городе Кокчетав. За сборную этой страны он сыграл четыре матча, забил один мяч — первый в истории национальной команды. Также на его счету один матч в составе сборной России.
В 1992 году перешел в «Ротор». В составе волгоградской команды дважды становился серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов России.
Ранее сообщалось, что с туринского «Ювентуса» могут дополнительно снять 20 очков за мошенничество с зарплатами футболистов.