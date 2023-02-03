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1 час назад

Экс-футболиста сборной России Нидергауса задержали в Белоруссии

Никита Бородкин

Бывшего футболиста сборной России и волгоградского «Ротора» Владимира Нидергауса задержали в Белоруссии. Об этом сообщает SportBox.

По информации источника, бывшего спортсмена обвиняют в содействии организации договорных матчей. В частности, речь касается матча между «Белшиной» и минским «Динамо», который завершился ничьей со счетом 0:0.

Отметим, что сейчас Нидергаус занимает должность спортивного директора солигорского «Шахтера». Ранее в офисе клуба прошли обыски, а полиция задержала директора команды Александра Марченко. Кроме того, сообщалось об аресте капитана белорусской «Белшины» Дмитрия Гомзы.

Напомним, что Нидергаус родился в Казахстане. За сборную республики он сыграл четыре матча, забив один гол. В 1992 году перешел в «Ротор» — в составе команды дважды завоевывал серебро и один раз бронзу чемпионатов России. За сборную РФ он выступал единожды.

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