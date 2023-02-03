Бывшего футболиста сборной России и волгоградского «Ротора» Владимира Нидергауса задержали в Белоруссии. Об этом сообщает SportBox.
По информации источника, бывшего спортсмена обвиняют в содействии организации договорных матчей. В частности, речь касается матча между «Белшиной» и минским «Динамо», который завершился ничьей со счетом 0:0.
Отметим, что сейчас Нидергаус занимает должность спортивного директора солигорского «Шахтера». Ранее в офисе клуба прошли обыски, а полиция задержала директора команды Александра Марченко. Кроме того, сообщалось об аресте капитана белорусской «Белшины» Дмитрия Гомзы.
Напомним, что Нидергаус родился в Казахстане. За сборную республики он сыграл четыре матча, забив один гол. В 1992 году перешел в «Ротор» — в составе команды дважды завоевывал серебро и один раз бронзу чемпионатов России. За сборную РФ он выступал единожды.