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1 час назад

Тренер «Спартака» Абаскаль высказался об обращении «Зенита» в CAS из-за драки в Кубке России

Газета.Ru

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о решении петербургского «Зенита» обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за драки и дисквалификации футболистов, которые произошли после очного матча команд в последнем матче группового этапа Кубка России в ноябре 2022 года, передает «Матч ТВ».

Абаскаль высказался об обращении «Зенита» в CAS из-за драки в Кубке РФ
Фото: Газета.ру Газета.ру

«Это дело «Зенита», они имеют право. Они делают так, как считают нужным, мы — тоже. Мы не комментируем действия других клубов», — заявил специалист.

Напомним, что КДК РФС по итогам матча «Зенит» — «Спартак» отстранил на длительное время по три игрока от каждой команды из-за драки, случившейся на 96-й минуте игры.

В частности, петербургский клуб был возмущен тем фактом, что не был дисквалифицирован игрок «Спартака» Квинси Промес, который также участвовал в потасовке.

Сам поединок закончился в серии послематчевых пенальти. В основное время была зафиксирована нулевая ничья, а в серии 11-метровых ударов точнее оказался «Зенит» — 4:2.

Ранее сообщалось, что форвард «Спартака» Александр Соболев прокомментировал решение «Зенита» подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу дисквалификации футболистов в Кубке России после матча с московским «Спартаком» в конце ноября 2022 года.

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