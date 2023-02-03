Абаскаль высказался об обращении «Зенита» в CAS из-за драки в Кубке РФ

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о решении петербургского «Зенита» обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за драки и дисквалификации футболистов, которые произошли после очного матча команд в последнем матче группового этапа Кубка России в ноябре 2022 года, передает «Матч ТВ».

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«Это дело «Зенита», они имеют право. Они делают так, как считают нужным, мы — тоже. Мы не комментируем действия других клубов», — заявил специалист.

Напомним, что КДК РФС по итогам матча «Зенит» — «Спартак» отстранил на длительное время по три игрока от каждой команды из-за драки, случившейся на 96-й минуте игры.

В частности, петербургский клуб был возмущен тем фактом, что не был дисквалифицирован игрок «Спартака» Квинси Промес, который также участвовал в потасовке.

Сам поединок закончился в серии послематчевых пенальти. В основное время была зафиксирована нулевая ничья, а в серии 11-метровых ударов точнее оказался «Зенит» — 4:2.