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47 минут назад

Бышовец назвал лучшего бразильца в истории РПЛ

Спорт день за днем

Экс-тренер «Зенита» и сборной России Анатолий Бышовец назвал лучшего бразильского футболиста в истории РПЛ.

Бышовец назвал лучшего бразильца в истории РПЛ
Фото: sportsdaily.rusportsdaily.ru

На мой взгляд, Халк влиял на результат в большей степени, чем Вагнер. Что касается бразильцев, то я бы ещё добавил Фернандеса из ЦСКА. Для меня он был защитником, который отвечал современным требованиям: от развития атаки до завершения», — передает слова Бышовца Legalbet.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых бразильский вингер одержал победу в РПЛ-2014/15, а также выиграл Кубок и Суперкубок России.

Бразилец провел за «Зенит» 148 матчей, в которых забил 77 мячей и отдал 59 результативных передач.

В данный момент Халк выступает за бразильский «Атлетико Минейро».

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