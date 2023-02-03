Бышовец назвал лучшего бразильца в истории РПЛ

Экс-тренер «Зенита» и сборной России Анатолий Бышовец назвал лучшего бразильского футболиста в истории РПЛ.
На мой взгляд, Халк влиял на результат в большей степени, чем Вагнер. Что касается бразильцев, то я бы ещё добавил Фернандеса из ЦСКА. Для меня он был защитником, который отвечал современным требованиям: от развития атаки до завершения», — передает слова Бышовца Legalbet.
Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых бразильский вингер одержал победу в РПЛ-2014/15, а также выиграл Кубок и Суперкубок России.
Бразилец провел за «Зенит» 148 матчей, в которых забил 77 мячей и отдал 59 результативных передач.
В данный момент Халк выступает за бразильский «Атлетико Минейро».