Бышовец назвал лучшего бразильца в истории РПЛ

На мой взгляд, Халк влиял на результат в большей степени, чем Вагнер. Что касается бразильцев, то я бы ещё добавил Фернандеса из ЦСКА. Для меня он был защитником, который отвечал современным требованиям: от развития атаки до завершения», — передает слова Бышовца Legalbet.