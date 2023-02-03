Каррера назвал Селихова одним из лучших вратарей России

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что «красно белым» повезло с вратарем Александром Селиховым.В четверг «Спартак» в стартовом матче Winline Зимнего кубка РПЛ в серии пенальти победил «Ростов».
— Я не видел эту игру, но у меня нет никаких сомнений, что Селихов в очередной раз был великолепен. Саша — один из лучших вратарей России, «Спартаку» повезло, что у них есть такой игрок, — сказал Каррера «РБ Спорт».
В текущем сезоне чемпионата России Селихов провел 15 матчей за «красно белых», в пяти встречах он оставил свои ворота в неприкосновенности.
В следующем матче Winline Зимнего кубка РПЛ 3 февраля сыграют «Краснодар» и «Сочи». Прямой эфир встречи смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, комментаторы — Константин Генич и Дмитрий Шнякин. Начало — в 19:25 (мск).
Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России. 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ. Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Источник:РБ Спорт