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2 часа назад

Каррера назвал Селихова одним из лучших вратарей России

Матч ТВ

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что «красно белым» повезло с вратарем Александром Селиховым.В четверг «Спартак» в стартовом матче Winline Зимнего кубка РПЛ в серии пенальти победил «Ростов».

Каррера назвал Селихова одним из лучших вратарей России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Я не видел эту игру, но у меня нет никаких сомнений, что Селихов в очередной раз был великолепен. Саша — один из лучших вратарей России, «Спартаку» повезло, что у них есть такой игрок, — сказал Каррера «РБ Спорт».

В текущем сезоне чемпионата России Селихов провел 15 матчей за «красно белых», в пяти встречах он оставил свои ворота в неприкосновенности.

В следующем матче Winline Зимнего кубка РПЛ 3 февраля сыграют «Краснодар» и «Сочи». Прямой эфир встречи смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, комментаторы — Константин Генич и Дмитрий Шнякин. Начало — в 19:25 (мск).

Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России. 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ. Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Источник:РБ Спорт

Футбол,Дмитрий Шнякин,Константин Генич,Александр Селихов,Фонбет,Спартак,
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