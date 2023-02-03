Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-2° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

«Локомотив» заплатит за трансфер Конти только в случае завоевания трофеев

Матч ТВ

«Бенфика» сможет заработать на переходе защитника Хермана Конти в «Локомотив» только в том случае, если московский клуб выиграет чемпионат или Кубок России, заявил «Матч ТВ» глава пресс службы железнодорожников Артем Загуменнов.

Стало известно, в каком случае «Локомотив» заплатит за трансфер Конти
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Конти перешел в «Локомотив» в начале недели в качестве свободного агента. Президент «Бенфики» Руй Кошта во время подведения итогов трансферного окна в рамках интервью на клубном телевидении заявил, что португальский клуб сможет заработать до 2 миллионов евро в качестве бонусов за спортивные достижения игрока.

— Действительно, «Бенфика» может получить бонусы за достижения игрока, но куда более скромные, чем сейчас всплывают в различных сообщениях. Подчеркну, что это произойдет только в том случае, если «Локомотив» завоюет трофеи — станет во время выступления аргентинца в клубе чемпионом России или возьмет Кубок. При таком развитии событий подобные выплаты будут оправданы именно спортивными результатами команды, — сказал Загуменнов корреспонденту «Матч ТВ».

После 17 туров «Локомотив» с 13 очками идет 14 м в турнирной таблице МИР РПЛ. В четвертьфинале пути РПЛ в Кубке России «Локомотив» сыграет со «Спартаком».

Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России. 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ. Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Херман Конти,Артем Загуменнов,Фонбет,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители