Стало известно, в каком случае «Локомотив» заплатит за трансфер Конти

— Действительно, «Бенфика» может получить бонусы за достижения игрока, но куда более скромные, чем сейчас всплывают в различных сообщениях. Подчеркну, что это произойдет только в том случае, если «Локомотив» завоюет трофеи — станет во время выступления аргентинца в клубе чемпионом России или возьмет Кубок. При таком развитии событий подобные выплаты будут оправданы именно спортивными результатами команды, — сказал Загуменнов корреспонденту «Матч ТВ».