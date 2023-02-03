Стало известно, в каком случае «Локомотив» заплатит за трансфер Конти

«Бенфика» сможет заработать на переходе защитника Хермана Конти в «Локомотив» только в том случае, если московский клуб выиграет чемпионат или Кубок России, заявил «Матч ТВ» глава пресс службы железнодорожников Артем Загуменнов.
Конти перешел в «Локомотив» в начале недели в качестве свободного агента. Президент «Бенфики» Руй Кошта во время подведения итогов трансферного окна в рамках интервью на клубном телевидении заявил, что португальский клуб сможет заработать до 2 миллионов евро в качестве бонусов за спортивные достижения игрока.
— Действительно, «Бенфика» может получить бонусы за достижения игрока, но куда более скромные, чем сейчас всплывают в различных сообщениях. Подчеркну, что это произойдет только в том случае, если «Локомотив» завоюет трофеи — станет во время выступления аргентинца в клубе чемпионом России или возьмет Кубок. При таком развитии событий подобные выплаты будут оправданы именно спортивными результатами команды, — сказал Загуменнов корреспонденту «Матч ТВ».
После 17 туров «Локомотив» с 13 очками идет 14 м в турнирной таблице МИР РПЛ. В четвертьфинале пути РПЛ в Кубке России «Локомотив» сыграет со «Спартаком».
Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России. 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ. Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.