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1 час назад

​Гол Роналду в Саудовской Аравии отменили

Евро-футбол.Руиещё 11

В пятницу вечером «Аль-Наср» проводит матч чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фатеха». Примерно в средине первого тайма Криштиану Роналду выскочил на свидание с голкипером и отправил мяч в сетку. Впрочем, боковой арбитр поднял флажок, зафиксировав офсайд.

​Гол Роналду в Саудовской Аравии отменили
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Для Криштиану Роналду это третий официальный матч за «Аль-Наср». Голами звёздный португальский нападающий пока что не отмечался.

Напомним, что в конце прошлого года Криштиану Роналду подписал с «Аль-Насром» контракт, который рассчитан до средины 2025 года.

Следить за матчем «Аль-Фатех» - «Аль-Наср» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

Футбол,Криштиану Роналду,
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