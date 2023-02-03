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1 час назад

«Краснодар» обыграл «Сочи» на предсезонном турнире в Дубае

Betassistиещё 5

Южное дерби закончилось со счётом 1:0.

«Краснодар» обыграл «Сочи» на предсезонном турнире в Дубае
Фото: ФК КраснодарФК Краснодар

В Абу-Даби (ОАЭ) в рамках 1-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ завершился очередной матч. Встречались «Краснодар» и «Сочи». Поединок прошёл на стадионе «Аль-Нахайян».

Встреча завершилась победой «Краснодара» с минимальным счётом. Единственный мяч на 23-й минуте забил Кайо. Он добил мяч в сетку после того, как с ударом защитника краснодарцев Хуниора Алонсо справился голкипер ростовчан Николай Заболотный.

Накануне на турнире состоялся стартовый матч. «Спартак» встречался с «Ростовом», основное время закончилось со счётом 0:0, а в серии пенальти победу одержали москвичи (2:1).

Футбол. Winline Зимний Кубок РПЛ. 1-й тур

«Краснодар» — «Сочи» — 1:0 (1:0)

Гол: Кайо, 23.

Футбол,Николай Заболотный,Спартак,
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