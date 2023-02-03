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1 час назад

Юран о возможном переходе Павлюченко в "Уфу": в России можно играть и в 41 год

Газета.Ru

Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран отреагировал на новость о том, что экс-футболист лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко может подписать контракт с «Уфой», передает «Чемпионат.com».

Юран о возможном переходе Павлюченко в "Уфу": в России можно играть и в 41 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это лишний раз подчеркивает, что в России можно и в 41 играть. Буду болеть и переживать за Рому, чтобы спокойно закончил карьеру», — сказал Юран.

Павлюченко выступал за лондонский «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год. За это время он провел 112 матчей, в которых отличился 42 голами и десятью результативными передачами. Также он известен по выступлениям за московские «Спартак» и «Локомотив», краснодарскую «Кубань», екатеринбургский «Урал».

Футбол,Сергей Юран,Роман Павлюченко,Спартак,
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