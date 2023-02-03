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1 час назад

Криштиану Роналду забил первый гол за "Аль-Наср"

ТАСС

"Аль-Наср" со счетом 2:2 в гостях сыграл вничью с "Аль-Фатом" в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Роналду забил первый гол за "Аль-Наср"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Забитыми мячами в составе "Аль-Насра" отметились Андерсон Талиска (42-я минута) и Криштиану Роналду (90+3, с пенальти), у "Аль-Фата" отличились Кристиан Тельо (12) и Софьян Бендебка (58). На пятой добавленной ко второму тайму минуте Талиска получил красную карточку.

Роналду забил свой первый гол за "Аль-Наср" в первенстве Саудовской Аравии, пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел третий матч за команду в чемпионате. Ранее португалец дважды отличился в выставочном матче между французским футбольным клубом ПСЖ и сборной звезд Эр-Рияда (5:4).

"Аль-Наср" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 34 очка в 15 матчах. "Аль-Фат" располагается на шестой строчке с 22 очками.

В следующем матче "Аль-Наср" 9 февраля на выезде сыграет против "Аль-Вехды", "Аль-Фат" в этот же день в гостях встретится с "Аль-Таавуном".

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