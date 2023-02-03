Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-2° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

Роналду забил дебютный мяч за «Аль-Наср»

Betassist

Португалец отличился с пенальти.

Роналду забил дебютный мяч за «Аль-Наср»
Фото: SportingNewsSportingNews

Португальский форвард Криштиану Роналду забил дебютный мяч за саудовский клуб «Аль-Наср». 37-летний нападающий отличился в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Фатом».

Встреча завершилась со счётом 2:2. По ходу матча команда Роналду уступала 1:2, но уже в компенсированное время получила право на 11-метровый удар. Его в итоге и реализовал португалец, отправив мяч в угол ворот.

Роналду объяснил, почему он согласился на переход в клуб из Саудовской Аравии

После этого матча «Аль-Наср» набрал 34 очка. Команда лидирует в чемпионате Саудовской Аравии, но столько же баллов у «Аль-Шабаба». «Аль-Фат» с 22 очками занимает 6-е место в турнирной таблице.

Напомним, что предыдущей командой Роналду был «Манчестер Юнайтед», который он покинул перед чемпионатом мира 2022 года.

Футбол,Криштиану Роналду,Аш-Шабаб,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители