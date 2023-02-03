Роналду забил дебютный мяч за «Аль-Наср»

Португалец отличился с пенальти.

Фото: SportingNews SportingNews

Португальский форвард Криштиану Роналду забил дебютный мяч за саудовский клуб «Аль-Наср». 37-летний нападающий отличился в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Фатом».

Встреча завершилась со счётом 2:2. По ходу матча команда Роналду уступала 1:2, но уже в компенсированное время получила право на 11-метровый удар. Его в итоге и реализовал португалец, отправив мяч в угол ворот.

После этого матча «Аль-Наср» набрал 34 очка. Команда лидирует в чемпионате Саудовской Аравии, но столько же баллов у «Аль-Шабаба». «Аль-Фат» с 22 очками занимает 6-е место в турнирной таблице.