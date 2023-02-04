Талалаев прокомментировал переход Юзепчука в «Торпедо»

«Юзепчук — универсальный футболист, который может закрыть сразу несколько позиций. Надеюсь, он быстро вольётся в наш коллектив, потому что нам остро необходимы игроки, которые могут обыграть соперника, хороши в единоборствах и обладают сильными индивидуальными качествами», — цитирует Талалаева пресс-служба клуба.

На взрослом уровне Юзепчук начинал играть за брестское «Динамо». В составе команды Роман провёл 75 матчей, забил семь мячей и сделал девять голевых передач — это был самый насыщенный период в карьере футболиста. Затем Юзепчук перешёл в «Рух», а после — в солигорский «Шахтёр». Он успел дважды стать чемпионом страны (2019 и 2022 год).