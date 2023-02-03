Сперцян отреагировал на информацию об интересе европейских клубов

«Я, как и вы, все новости читаю в прессе. Ничего не знаю. Мне никто не звонил. Как и моим родителям. Я пока ни с кем не советовался по поводу своего будущего. Желание поиграть в Европе есть. Но я здесь — в «Краснодаре». Хочу добиться успехов вместе с клубом», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.