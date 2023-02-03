Овчинников назвал игрока, олицетворяющего российский футбол

— Игорь с точки зрения человеческих качеств, жизненной позиции, отношения к стране, работе, семье, что немаловажно, заслуживает большого уважения. За ним никогда не было каких то историй. Он пронес это через всю свою карьеру. И продолжает нести. И я думаю, он на сегодняшний день тот маяк, на который должны ориентироваться молодые спортсмены в плане построения карьеры.