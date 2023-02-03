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35 минут назад

Овчинников назвал Акинфеева олицетворением российского футбола

Матч ТВ

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев сейчас лучше всех олицетворяет российский футбол, заявил RT бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников.

Овчинников назвал игрока, олицетворяющего российский футбол
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Вы в прошлом году сказали, что Акинфеев — босс российского футбола?

— Я так не мог сказать, поскольку на самом деле плохо пониманию значимость этих слов. И что дает данный титул? Скорее всего, мы говорили о фигуре в российском футболе. Кто сегодня его больше всего олицетворяет.

— Вам не кажется, что сейчас это скорее Дзюба?

— Игорь с точки зрения человеческих качеств, жизненной позиции, отношения к стране, работе, семье, что немаловажно, заслуживает большого уважения. За ним никогда не было каких то историй. Он пронес это через всю свою карьеру. И продолжает нести. И я думаю, он на сегодняшний день тот маяк, на который должны ориентироваться молодые спортсмены в плане построения карьеры.

36 летний Акинфеев в текущем сезоне МИР РПЛ провел 17 матчей, отыграв пять встреч «на ноль».

Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России. 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ. Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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