Легендарный футболист Ромарио: на своей позиции я был лучше, чем Месси

Легендарный бразильский форвард Ромарио сравнил себя с аргентинским нападающим «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси. Его слова передает ESPN.

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«Мы с Месси — разные игроки. На его позиции лучше он, но на моей позиции лучше я», — сказал Ромарио.

Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в летнее трансферное окно 2021 года. В текущем сезоне Месси сыграл 23 матча в составе парижского клуба, в которых отметился равным количеством оформленных голов и результативных передач — по 14.