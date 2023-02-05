Легендарный футболист Ромарио: на своей позиции я был лучше, чем Месси

Легендарный бразильский форвард Ромарио сравнил себя с аргентинским нападающим «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси. Его слова передает ESPN.
«Мы с Месси — разные игроки. На его позиции лучше он, но на моей позиции лучше я», — сказал Ромарио.
Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в летнее трансферное окно 2021 года. В текущем сезоне Месси сыграл 23 матча в составе парижского клуба, в которых отметился равным количеством оформленных голов и результативных передач — по 14.
Стоит также напомнить, что 18 декабря в финале чемпионата мира — 2022 сборная Аргентины переиграла команду Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы (4:2). Месси был признан лучшим игроком турнира.