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43 минуты назад

Легендарный футболист Ромарио: на своей позиции я был лучше, чем Месси

Газета.Ruиещё 4

Легендарный бразильский форвард Ромарио сравнил себя с аргентинским нападающим «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси. Его слова передает ESPN.

Легендарный футболист Ромарио: на своей позиции я был лучше, чем Месси
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Мы с Месси — разные игроки. На его позиции лучше он, но на моей позиции лучше я», — сказал Ромарио.

Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в летнее трансферное окно 2021 года. В текущем сезоне Месси сыграл 23 матча в составе парижского клуба, в которых отметился равным количеством оформленных голов и результативных передач — по 14.

Стоит также напомнить, что 18 декабря в финале чемпионата мира — 2022 сборная Аргентины переиграла команду Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы (4:2). Месси был признан лучшим игроком турнира.

Футбол,Лионель Месси,
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